Abruzzo24ore.tv - Boom del turismo invernale in Abruzzo: Aumento del 40% di presenze, ma la provincia di Teramo soffre

L'Aquila - L’registra un incredibiledel, con un incremento del 40% nellerispetto allo scorso anno. Tra le località più affollate, le stazioni sciistiche e i pittoreschi borghi montani dell'Aquila dominano, ma la situazione è differente per ladi. Federalberghi e il sottosegretario D’Amario celebrano i successi, ma avvertono della necessità di un miglioramento infrastrutturale. L’obiettivo ora è una destagionalizzazione dei flussi turistici, per attrarre visitatori durante tutto l’anno. L’è davvero pronto a trasformarsi in una metadi punta, e il suomontano sta vivendo un momento di splendore. Durante le festività natalizie, molte strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito, con picchi da Campo Imperatore, Ovindoli e Roccaraso, spingendo l’affluenza turistica a unsignificativo del 40% rispetto al 2023.