Lapresse.it - Milano, torri sotto inchiesta nate per housing sociale. Municipio informò il Comune

Una girandola di pratiche edilizie presentate in tre anni, almeno sei fra 2018 e 2021, attraverso cui trasformare quelle che sulla carta dovevano diventare tre palazzine, altezza massima 20 metri e destiai ceti meno abbienti, inalte quattro volte tanto dove i quadrilocali si rogitano a oltre mezzo milione di euro. È la parabola della Park Tower di Bluestone in via Crescenzago 105 a, l’della Procura per abusi edilizi che nel 2023 ha dato il via alla slavina giudiziaria di fascicoli sui cantieri della città (circa 20) mentre in Senato è ferma la legge ‘Salva‘ che punta a sterilizzare le indagini e sbloccare l’impasse urbanistica in cui è finito il.Il 13 marzo l’udienza preliminareDalle carte dei pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici (il 13 marzo si torna in udienza preliminare) e quelle della Procura regionale presso la Corte dei Conti, che contesta un danno erariale da oltre 321mila euro a tre funzionari dello Sportello unico edilizia, emerge come leda 81 e 59 metri per 113 appartamenti inizialmente dovessero diventaredi 7 piani.