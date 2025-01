Ilfogliettone.it - La condanna di Trump: una macchia sulla sua carriera politica

“Vorrei dire che sono stato trattato molto male”. Così Donaldal giudice Juan Merchan a conclusione del processo sugli illeciti della campagna elettorale del 2016 quando l’allora candidato repubblicano cercò di comprare il silenzio della pornostar Stormy Daniels pagandole 130 mila dollari. Merchan ha formulato una sentenza di “unconditional discharge” (rilascio incondizionale) per ladella giuria che aveva giudicatocolpevole di 34 capi di accusa.Il processo era finito nel mese di maggio dell’anno scorso ma la sentenza era stata rimandata per riconsiderare l’effetto dell’immunità parziale concessa dalla Corte Suprema a. Il tycoon, che fra breve si insedierà alla Casa Bianca per il secondo mandato, aveva tentato tutte le strade per evitare la sentenza ed era persino ricorso alla Corte Suprema che all’ultimo minuto si è rifiutata di sospendere la sentenza con un voto di 5-4.