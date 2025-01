Ilrestodelcarlino.it - Raccolta firme contro città 30 a Bologna: le mosse del centrodestra per il referendum

, 11 gennaio 2025 – Un sabato di banchetti per raccoglierela30. Ilcontinua a mobilitarsi per promuovere ilconsultivo sul progetto (servono 9.000 sottoscrizioni), a partire da Fratelli d’Italia, che in piazza Galvani questa mattina ha organizzato il primo gazebo per chiedere una firma ai bolognesiuna misura tanto discussa. “Ase c’è stato un calo dell’incidentalità, non è dovuto alla30 che, come si può facilmente notare, non viene rispettata a causa dei mancatilli. Ci sono i dispositivi velox che servono solo a fare cassa e nient’altro – sferza Francesco Sassone, neo consigliere regionale –. Un eventuale calo semmai è imputabile ai cantieri che di fatto hanno bloccato. La30 non è più un limite, ma un auspicio, perché molti bolognesi sarebbero felici di andare ai 30 all’ora se non ci fossero i cantieri”.