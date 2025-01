Lapresse.it - Pakistan, il Nobel per la Pace Malala al summit su istruzione femminile: assenti i talebani

Leggi su Lapresse.it

Yousafzai, premioper la, è tornata nel suo paese natale, in, per partecipare alla conferenza inaugurale sull’nel mondo musulmano.L’evento, sponsorizzato dalla Muslim World League con sede alla Mecca, è iniziato sabato riunendo sostenitori e leader locali e internazionali impegnati a promuovere i percorsi di studio per le giovani donne. Tuttavia, eranoi rappresentanti dell’Afghanistan, dove l’è tuttora vietata dal governo talebano.Il premiero Shehbaz Sharif, durante la conferenza ha esortato le organizzazioni globali, gli imprenditori e i leader a collaborare per creare opportunità sostenibili per l’di donne e ragazze. “Nel prossimo decennio milioni di ragazze entreranno nel mercato del lavoro.