Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Brabec vince lo stage nelle moto, De Mevius vicino al successo tra le auto, Van den Brink avanti nei camion

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35– Il sudafricano Botterill vede sfumare la vittoria di, perdendo qualche minuto di troppo sulla sabbia nel settore tra il 478° ed il 531° km e arrivando al traguardo in quarta piazza provvisoria a 3’25” dal miglior tempo del belga De. Secondo Ferreira a 1’34”, terzo Al-Attiyah a 2’01”. In ottica classifica generale Lategan si difende ma cede 3’01” al suo primo inseguitore Al Rajhi, che si avvicina così a 7’16” dal sudafricano.15:31– Situazione invariata all’atteso passaggio 440, dove van denguida le operazioni con un vantaggio di +3:36 rispetto a Macik, secondo da Soltys, terzo a +13:46.14.30– Botterill conserva la leadership della speciale anche al rilevamento del km 478 con un vantaggio di 3’53” su Dee 4’38” su Al Rajhi.