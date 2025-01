Napolipiu.com - Kvaratskhelia verso il PSG: Il retroscena sulla rottura col Napoli

Leggi su Napolipiu.com

il PSG: Ilcol">L’attaccante georgiano avrebbe comunicato la sua decisione irrevocabile al club e a Conte. Non convocato per Fiorentina e Verona, addio già a gennaio.La notizia che nessun tifoso delavrebbe voluto sentire è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Khvichaha deciso di lasciare gli azzurri. Il talento georgiano, protagonista assoluto della cavalcata scudetto, avrebbe già comunicato alla società la sua volontà di trasferirsi al Paris Saint-Germain.Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il punto disi sarebbe consumato definitivamente due-tre giorni fa, quando il calciatore ha ribadito la sua posizione irremovibile alla dirigenza partenopea. Il PSG avrebbe messo sul piatto un’offerta contrattuale da 10 milioni di euro a stagione, cifra che avrebbe convinto definitivamente l’attaccante georgiano.