Cityrumors.it - Stava facendo educazione fisica a scuola: morto un bambino di 7 anni per un malore

Undi appena 7si è spento per unmentre: inutili i tentativi di rianimarloUna notizia drammatica quella che ha colpito l’Alto Adige lo scorso mercoledì, un evento che ha costretto il popolo altoatesino a stringersi in rispettoso silenzio intorno a una famiglia, per la perdita del proprio figlio di 7. Una battaglia tra la vita e la morte durata ore, una serie di interventi con cui i medici speravano di salvarlo, ma terminato con un nulla di fatto.undi 7per un– Cityrumors.itDoveva essere una classica giornata di, i genitori avevano portato il proprio piccolo acome sempre, prima di andare a lavoro in Val Pusteria, nel paese di Villa Ottone, una piccola frazione di Gais.