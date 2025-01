Ilrestodelcarlino.it - Investimenti del Comune: "Lavori per via Regnoli e corso Mazzini". E si chiuderà la galleria

Un piano triennale deipubblici da 155 milioni di euro. "Sappiamo che non potremo realizzarli tutti, ma inserire le opere nel documento ci permette di partecipare a bandi per chiedere fondi", ha spiegato l’assessore Vittorio Cicognani. L’amministratore ha poi rivendicato "i circa 250 milioni di euro direalizzati in cinque anni, così come la riduzione di indebitamento da mutui, da 90 milioni a 60". Quest’anno ilaccenderà mutui per 10 milioni, 8 nel 2026 e 3 nel 2027. Cicognani, non casualmente (domani alle 11 il Pd organizza un incontro pubblico sul posto, sul tema del post-alluvione), ha iniziato elencando ipubblici più importanti partendo dal parco urbano (dai documenti risulta un progetto di riqualificazione per 449mila euro nel 2025 e la messa in sicurezza per 1,8 milioni nel biennio 2025-2026).