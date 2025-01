Ilrestodelcarlino.it - Il tempismo dell’Aci: "Rinnovi la patente". Ma è morto da 48 anni

Quasi mezzo secolo fa, in un tragico incidente stradale alle porte di Ravenna, perse la vita il tenore Giuliano Bernardi, che qui era nato solo trentasettee mezzo prima. La città rimase sconvolta dalla notizia e non fu da meno il mondo della lirica, che vide interrompersi la carriera luminosa di una brillante voce, sul palco insieme a Luciano Pavarotti e José Carreras. Oggi, a distanza di quasi mezzo secolo, tra l’altro poco lontano dal giardino che è stato intitolato proprio al tenore Bernardi, nella casa dove il cantante visse con la famiglia a Ravenna, i figli Paolo e Alberto si sono visti recapitare la lettera che non ti aspetti. Ovvero quella con l’avviso di rinnovo delladi guida indirizzata al padre Giuliano, deceduto quasi mezzo secolo fa. "Quello che è accaduto è surreale, assurdo – dice senza mezzi termini Paolo Bernardi –.