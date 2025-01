Enna | educazione alla legalità economico-finanziaria le Fiamme Gialle incontrano gli studenti del liceo Farinato

Leggi su Dayitalianews.com

Nel contesto delle attività destinate a promuovere l’, nei giorni precedenti le festività natalizie, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno incontrato glidelle classi IV e V delScientifico Statale “Pietro” di.Durante gli incontri, organizzati in base al protocollo d’intesa firmato a livello nazionale con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Comandante del Nucleo di Poliziadi, insieme a due neo Ispettori appena entrati in servizio dopo un triennio di formazioneScuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila, ha illustrato a oltre 170i temi della “sicurezza”, del rispetto delle norme sociali e della, fondamentali per costruire una società orientata al bene comune nel rispetto delle garanzie sancite dCostituzione italiana.