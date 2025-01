Lanazione.it - Ecco il Carnevale. Viareggio chiama. Empoli risponde

Leggi su Lanazione.it

Prende il via il 26 gennaio per concludersi il 4 marzo il progetto che mira a valorizzare la tradizione deltramite una collaborazione frae la Fondazionedi. "Mela Ridens. Un altro" il nome dell’evento. La mela sarà, infatti, l’ispirazione per 17 installazioni urban art di grandi dimensioni, dai colori intensi che saranno esposte in città. Realizzata dai maestri deldi, la mostra vedrà l’intervento delle studentesse e degli studenti del liceo artistico ‘Virgilio’, che personalizzeranno con interventi plastici due mele realizzate ex novo perdal maestro Umberto Cinquini. Per il debutto del 26 gennaio saranno presenti le popolari maschere deldi, Burlamacco e Ondina. Quello disarà ‘un altro’, con parate di maschere, bande musicali, tante attività per bambini e momenti dedicati alla musica e agli spettacoli di strada per le famiglie, coordinati dall’associazione Canto Rovesciato.