Da Moyes e Mourinho a Carsley e Cooper 10 contendenti dopo Dyche

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-10 03:21:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Nonostante il record poco entusiasmante dell’Everton sotto Sean, la decisione quasi immediata da parte dei nuovi proprietari del Friedkin Group di licenziare l’ex allenatore di Watford e Burnley è stata una sorpresa.Meno di tre settimaneaver completato l’acquisizione del club – e 20 giornicheha descritto il presidente esecutivo Marc Watts come “pienamente favorevole” nei suoi confronti – i Toffees sono alla ricerca di un nuovo manager che li guidi nel loro nuovo stadio da 52.888 posti a Bramley. Moore Dock la prossima stagioneJoseè il potenziale obiettivo di più alto profilo, mentre giocatori del calibro di Davide Leehanno una forte storia nel club.