Oasport.it - Volley femminile, Conegliano liquida il Mladost con turnover e avvicina i quarti di Champions League

Leggi su Oasport.it

ha sconfitto ilZagabria con un secco 3-0 (25-16; 25-16; 25-23) e ha così infilato la quinta vittoria consecutiva nelladi. Le Campionesse d’Europa si sono imposte di slancio nella tana della poco quotata compagine croata, prolungando così la propria imbattibilità stagionale e compiendo un passo importante verso la qualificazione aidi finale della massima competizione continentale, riservata alle vincitrici dei cinque gironi (le seconde classificate e la miglior terza disputeranno un playoff).occupa il primo posto nel gruppo A a punteggio pieno (cinque successi, quindici punti) e sarà chiamata a blindarlo tra un paio di settimane quando, nell’ultima giornata della fase a gironi, ospiterà il Developres Resovia al PalaVerde di Treviso: basterà conquistare un set per sbrigare la pratica e accedere direttamente al secondo turno della fase a eliminazione diretta, anche una sconfitta per 3-0 potrebbe permettere alle Campionesse del Mondo di raggiungere l’obiettivo ma in quel caso le polacche dovranno imporsi con massimo 11 punti di scarto complessivo.