Donnapop.it - Sapete quanti figli ha Giusy Buscemi e con chi li ha avuti? Il marito è famoso: ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

, bravissima attrice contemporanea, accanto al successo professionale vive la sua vita privata con una famiglia splendida.hae chi il suo? Sveliamo di seguito tutti i dettagli!Leggi anche: Giorgio Marchesiha e chi è sua moglie?Elegante, luminosa e dotata di un talento straordinario,è una dei nuovi volti del cinema e della televisione italiana. Pur essendo giovanissima, vanta già un palmarès importante, avendo vinto il titolo del concorso di bellezza Miss Italia e lavorato in diverse serie televisive di successo, tra cui Don Matteo, I Medici (su Rai Uno) e Vanina, fiction in onda su Canale 5.Ovviamente la sua carriera ha preso il via alla grande e, comunque, si dedica anche ai suoi affetti, a suoe ai suoi