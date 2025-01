Liberoquotidiano.it - Non solo feste, concerti e app di incontri: ecco dove si conoscono le coppie italiane

- Milano, 9 gennaio 2025 - Si sa, Cupido può nascondersi dappertutto, in luoghi insospettati, quando emeno ce lo si aspetta. ma una cosa è certa: quando scocca le sue frecce, non ce n'è per nessuno e resistergli è un'impresa impossibile. Se in passato i modi per conoscersi potevano contarsi sulle dita di una mano, con l'avvento dell'era digitale e delle app di, le cose sono radicalmente cambiate. Imbattersi casualmente (o no) nella propria futura dolce metà non è più così complicato e la domanda da un milione di dollari adesso è una sola:sile? Scopriamolo insieme a Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide.3su 10 sitramite amici in comuneQuali sono i luoghi in cui scoppiano le prime scintille dell'amore? Stando ai dati del Rapporto sul Settore Nuziale 2024, pubblicato da Matrimonio.