Mistermovie.it - Mister Movie | Incendi in California: la Villa di Paris Hilton a Malibu Ridotta in Cenere

Leggi su Mistermovie.it

La casa didiè stata distrutta dai recentiche hanno colpito la. L’ereditiera ha espresso il suo dolore sui social media, condividendo la sua esperienza e offrendo il suo sostegno alle altre vittime.La Casa didiDevastata dagliclass="wp-block-heading">Ladisituata a, in, è stata completamente distrutta dai recentiboschivi che hanno devastato la regione. La notizia ha profondamente colpito l’attrice e cantante, che ha espresso il suo dolore attraverso i social media, condividendo con i suoi follower la sua esperienza traumatica. L’o ha causato ingenti danni e la perdita di numerose abitazioni, tra cui quella della celebre ereditiera.'sHouse Burned Down in Wildfire.