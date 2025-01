Anteprima24.it - Karin Bujnochova è una nuova giocatrice della Jomi Salerno

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLapiazza il secondo colpo di questa campagna acquisti. Dopo l’arrivo di Annie Linder anchesi unirà al roster a disposizione di Thierry Vincent. Terzino classe 1994, è nata in Slovacchia e proviene dalla compagine ungherese dello Szombathelyi KKA.In passato ha militato anche in Francia e in Polonia. In particolare ha giocato per due anni nella squadra dello Zagtebie Lubin, con cui ha vinto due volte Scudetto e Coppa, disputando anche la Champions League.“Non vedo l’ora di fare questaesperienza, ero in contatto congià negli ultimi anni e adesso finalmente mi sono unita al club. Mi trovo molto bene in città e fin da subito ho percepito grande disponibilità da parte di tutto l’ambiente. Spero di poter aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati per questa stagione”.