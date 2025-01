Quotidiano.net - Il ritorno dei Baustelle

Parte oggi alle ore 18 con l’uscita del singolo Spogliami il nuovo capitolo del percorso musicale dei, che quest’anno celebrano i loro 25 anni di carriera. Il brano anticipa El Galactico, il nuovo album della band in uscita il 4 aprile (da ieri disponibile in pre-order in formato vinile colorato numerato limited edition). Spogliami segna ilsulla scena di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini, che hanno già dato appuntamento dal vivo con El Galactico Festival l’1 e 2 giugno a Firenze.