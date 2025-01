Latuafonte.com - Grande Fratello: perché Jessica Morlacchi ha abbandonato, la confessione di Eva Grimaldi

ha lasciato la Casa del, nel corso della 21esima puntata, in onda l’8 gennaio 2025. La sua decisione è arrivata in diretta televisiva, in modo decisamente impulsivo. Infatti, la cantante romana ha scelto di abbandonare il gioco su due piedi, senza rifletterci più di tanto. Non solo, la ormai ex gieffina se n’è andata mantenendo la stessa posizione che l’ha portata a ricevere un provvedimento disciplinare con Helena Prestes e Ilaria Galassi da parte della produzione. Una decisione, la sua, inaspettata e molti credono che abbia preferito fuggire in quanto incapace di accettare la realtà e di affrontare una sfida complicata. Ma vediamo insieme i motivi.hail GF:è andata viaLeggi anche: GF, lite Helena-: lanciati acqua e bollitore, è caos (Video)Alla fineha deciso di andare via dalla Casa del GF e di mettere così fine il suo percorso altalenante.