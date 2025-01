Puntomagazine.it - Furto di materiale ferroviario: operazione della Polfer porta al recupero delle attrezzature rubate

Leggi su Puntomagazine.it

: lascopre e recupera il bottino, denunciato un ricettatoreNell’ambito dell’azione di contrasto ai fenomeni didi, il Compartimentoper la Campania hato a termine una intensa attività info-investigativa iniziata lo scorso 29 dicembre, allorché veniva perpetrato unin danno di Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) all’interno dei localiSottostazione elettrica dello scalodi Empoli.Nello specifico, durante la notte del 29 dicembre, ignoti hanno due furgoni con all’interno materiali,e bobine di rame per un ammontare complessivo di circa 60.000 euro.I mezzi in questione sono stati rinvenuti da personale del Commissariato P.S. di Napoli “Poggioreale“, nella stessa mattinata nella città di Napoli, rispettivamente, uno in corso Malta e l’altro in via Giuliano da Maiano.