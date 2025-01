Lopinionista.it - “D.uè”, l’ultimo singolo di Deuxieme anticipa l’uscita delle prossime canzoni che sfoceranno nel suo primo album

Leggi su Lopinionista.it

MILANO – Si intitola “D.uè” il nuovodidei prossimi inediti chein unprevisto per il 9 maggio. Non si tratta del solito discorso su armi, droghe e violenza. Temi che il nostro artista preferisce evitare per non cadere nel cliché del rapper, in quanto egli stesso non si definisce tale, Il brano racconta lo sfogo di un uomo che ha iniziato finalmente a credere nelle proprie capacità, ma al contempo parla anche dei dubbi,paure einsicurezze che possono derivare nel mostrarsi per quello che è. Il finale lascia presupporre, dal tono di voce, che benché sia dubbioso e incerto è pronto a fare ciò che dev’essere fatto.Protagonista del, appunto, è la dualità che si crea tra l’artista e la persona. Quello checi vuole trasmettere con il suo monologo è che se non si seguono i propri sogni, quella che si pensa possa essere la propria strada, se passi una vita a osservare la luna senza fare niente per raggiungerla e si opta per una vita dove ti fermi a ciò che dicono sia giusto che tu faccia, mettendo in ombra la tua persona, la tua creatività, si rischia di vivere una vita falsa, inesistente, avvolti da un freddo interiore, con la paura di essere dimenticati.