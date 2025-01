Secoloditalia.it - Cecilia Sala, la stampa mondiale celebra il ritorno della giornalista e plaude al governo Meloni

La liberazione diitaliana detenuta per venti giorni nel carcere di Evin, ha scosso le redazioni di tutto il mondo. Da Reuteurs a Bloomberg, dai titoli solennieuropea come Le Monde ai commenti incisivi dei media mediorientali e perfino indiani, la notizia del suo rilascio si è propagata con una rapidità che riflette la centralità del caso. Una «partita a scacchi» tra Roma e Teheran, l’hanno chiamata i giornalisti del Jerusalem Post, evidenziando l’impegno delin questo arduo testa a testa con l’Iran.: un caso globale dai quotidiani agli schermiA pochi minuti dalla conferma ufficiale del rilascio, i principali network americani come Cnn e Nbc news hanno aperto le edizioni del mattino con il caso. «Ultim’ora:italiana liberata dalla famigerata prigione di Evin», ha riportato la Cnn, sottolineando l’infamia del carcere doveera detenuta.