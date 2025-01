Lanazione.it - Beko, nuovo tavolo in Provincia. Carletti: "Arrivare a Roma pronti"

Leggi su Lanazione.it

Non si placano la rabbia e le preoccupazioni degli operai della. Il presidio continua e si aggiungono sempre più voci al grido di battaglia dei 299 dipendenti. "Siamo stati e siamo tutt’ora parte attiva al loro fianco – ha affermato la presidente della, Agnese–. Stiamo aspettando la data di convocazione aldel Ministero. Convocheremo noi, per la prossima settimana, ildi coordinamento indetto ingià una volta. L’obiettivo è quello diall’appuntamentoe con un’idea condivisa". Forte, la presa di posizione di Alessandra Nardini, assessora regionale con competenza sulle crisi aziendali. "Intanto ringrazio, per il preziosissimo contributo, l’Unità di crisi regionale che fin dal primo istante, per la vertenzae non solo, è scesa in prima linea a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, operando in sinergia con le organizzazioni sindacali che sono un pilastro della democrazia, insieme agli enti locali.