Sport.quotidiano.net - Volley serie A2 femminile. Tra San Giovanni e Busto Arsizio in palio un posto in finale di Coppa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Appuntamento con il grandequesta sera alle 20.30, quando al Pala Marignano andrà in scena la semidellaItalia Frecciarossa diA2per assegnare unnellache si giocherà all’Unipol Arena di Bologna il 9 febbraio. Scenderanno in campo l’Omag-Mt Sane la Futura Giovani, due sestetti che in campionato hanno vinto entrambi 12 partite (perdendone 2) e guidano le rispettive classifiche con 37 e 34 punti, e dunque due capoliste a confronto e sicuramente due squadre che si contenderanno tra qualche mese anche la possibile promozione inA1. Nei quarti diSansi è imcon un netto 3-0 sull’Esperia Cremona, mentresi è aggiudicata il passaporto per la semigrazie alla vittoria al tie break contro Macerata.