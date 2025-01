Ilgiorno.it - Santa Maria. Molgora sotto restyling

Leggi su Ilgiorno.it

in arrivo anche in via, a Vimercate. I lavori dureranno dal 13 al 25 gennaio, "riportiamo decoro in zona sud", dice l’assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio. L’intervento "prevede la messa in sicurezza della parte più ammalorata della strada al confine con Burago e in particolare del tratto compreso tra via Rovereto fino all’incrocio con via Bolzano". Ad allungare i tempi potrebbe essere il maltempo, ma questo si vedrà. Quel che è certo è che il transito sarà azzerato per tutto il periodo, tranne che per i residenti. È una prima parte di opere in questo pezzo di città che l’amministrazione completerà in un secondo momento insieme alla Provincia che qui realizzerà una nuova rotatoria proprio nel punto più battuto dal traffico frae via Bolzano.