Ostaggi della giungla urbana I riminesi passano 31 ore l’anno imbottigliati nel traffico

trascorrono in media 31 (trentuno) ore alfermi in coda nella loro auto. Quel che tutti noi automobilisti sapevamo, ora è nero su bianco. Scolpito nel rapporto 2024 di Inrix, un’agenzia statunitense specializzata in analisi dei trasporti. Il focus sulla congestione delle strade prende in esame un migliaio di centri urbani in tutto il mondo (ad ogni mese di gennaio Inrix stila il rapporto delprecedente). A livello planetario in vetta alla poco invidibile graduatoria troviamo Istanbul (105 ore in coda), tallonata da New York (102 ore) che di recente ha introdotto una tassa di 9 dollari per entrare in auto in centro (provvedimento attivo anche a Londra e Milano). Terza piazza per Chicago (102 ore), seguita da Londra (101 ore). Che è anche in testa alla graduatoria europea, tallonata da Parigi (97 ore fermi in coda a maledire gli altri automobilisti).