Digital-news.it - Federico Ferri ricorda Rino Tommasi: «Leggenda del giornalismo sportivo e fondatore di Sky Sport»

Oggi ci ha lasciato una vera e propriadel, un gigante che ha segnato la storia del nostro mestiere e della narrazioneiva.è stato un punto di riferimento non solo per ilitaliano, ma anche per quello internazionale, in particolare nel mondo della boxe, del tennis e del calcio. Ha rivoluzionato il linguaggio dele il modo di raccontare gli eventiivi, in particolare con la sua presenza a Canale 5 e successivamente a Telepiù. È stato un innovatore e un maestro, tanto nelle vesti di giornalista quanto in quelle di manager, soprattutto per Sky, dove ha fondato e diretto la redazione, lasciando un'impronta indelebile.è stato anche un precursore per molti giovani giornalisti, come quelli che ha scelto e formato, tra cui Caressa, Compagnoni e Marianella.