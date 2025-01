Biathlon Lisa Vittozzi chiude la stagione | Punto a Milano-Cortina 2026 il vero focus del quadriennio

Leggi su Ilfaroonline.it

Siladella campionessa azzurra, che punta direttamente alle Olimpiadi Invernali di. L’Azzurra si è dedicata al recupero del suo infortunio, per un problema alla schiena. L’obiettivo è arrivare alla massima condizione fisica, per i prossimi impegni in calendario.Lo comunica al Federazione Italiana Sport Invernali sul sito fisi.org. Di seguito, la nota.La nota della Federazione Italiana Sport Invernali (fisi.org)La Federazione Italiana Sport Invernali comunica che, in accordo con lo staff tecnico e sanitario della squadra di, ha deciso di concludere anticipatamente laagonistica. Dopo avere accusato all’inizio dell’autunno un problema alla schiena, la detentrice della Coppa del mondo si è dedicata alla cura dell’infortunio fino a pochi giorni fa, risolvendolo positivamente.