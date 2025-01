Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Antonello lascia l’Inter: sarà il nuovo Ceo della Roma, prenderà il posto lasciato vacante da Lina Souloukou

Laha deciso chiilCeo cheiltodopo l’addio di, amministratore delegato dell’Area Corporate del. Il tutto avverrà quandoformalizzata la sua partenza dal club nerazzurro. La dirigente greca si era dimessa lo scorso settembre (costretta di fatto are i giallorossi dopo aver preso la decisione di esonerare Daniele De Rossi) e dal 23 dicembre ha assunto la stessa carica al Nottingham Forest.Salvo clamorose sorprese, la firma sul contratto che legheràallaavverrà già nei prossimi giorni. I Friedkin, proprietari dei giallorossi, conoscono beneperché dal 2021 è entrato a far parte dell’ECA (associazione dei club europei) e il numero 1 dell’organizzazione è Al–Khelaifi, il patron del Psg che fin dal 2020 è stato a stretto contatto con Dan Friedkin (non a caso eletto vice presidente dell’ECA).