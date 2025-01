Laprimapagina.it - Trump: liberare gli ostaggi prima del 20 gennaio o il Medio Oriente sarà un inferno

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, ha nuovamente richiesto la liberazione degliancora trattenuti nella Striscia di Gazadel suo insediamento, previsto per il 20. Durante una conferenza stampa in Florida,ha avvertito che se glinon saranno rilasciatidi quella data, ilrischierà di diventare “un”. Ha inoltre dichiarato che una simile situazione non sarebbe favorevole a Hamas o a nessun altro: “un”, ha sottolineato.Dazi e uso della forza per il controllo della Groenlandiaha anche espresso la possibilità di utilizzare l’esercito per ottenere il controllo della Groenlandia, dichiarando che non esclude l’uso della “coercizione militare o economica” per raggiungere questo obiettivo, così come per il Canale di Panama.