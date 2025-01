Secoloditalia.it - Trump avverte Hamas: “Se non rilascerà gli ostaggi, sarà l’inferno”. E su Panama e Groenlandia…

Lunga conferenza stampa, dalla sua residenza da Mar-a-Lago, per Donald. L’incontro con i cronisti, il primo dell’anno, arriva all’indomani della proclamazione e a meno di due settimane dalla cerimonia di insediamento, che si terrà il 20 gennaio. «Ereditiamo una situazione difficile dall’Amministrazione uscente» e «fanno di tutto per renderla ancora più difficile», ha detto il presidente eletto, che ha rivendicato come durante la sua precedente presidenza gli Usa non fossero stati coinvolti in scenari bellici. «Noi abbiamo sconfitto l’Is, non abbiamo avuto guerre. Ora eredito un mondo in fiamme con la Russia, Ucraina e Israele», ha detto, bollando come un «fiasco» la politica internazionale di Joe Biden e annunciando tra i suoi primi provvedimenti l’abolizione del recentissimo divieto per le trivellazioni offshore.