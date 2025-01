Liberoquotidiano.it - Premi: Montefusco (FitActive), '100 Eccellenze italiane evidenzia impegno per innovazione'

Roma, 7 gen. (Adnkronos/Labitalia) - “Io esiamo statiati come 'Eccellenza italiana 2024'. Unici nominati nell'ambito palestre e fitness alla X edizione del 'o 100'. Il riconoscimentol'costante per l'e la qualità, oltre al contributo cheapporta al benessere degli italiani. Un ringraziamento per l'organizzazione va alla presidente dell'associazione Liber, Verdiana Dell'Anna, e all'editore Riccardo Dell'Anna”. Lo ha detto Eduardo, ceo & founder del network di palestre, in occasione della consegna del 'o 100', ricevuto rispettivamente come imprenditore e realtà\imprenditoriali. Un appuntamento, giunto alla X edizione, che celebra il talento, l'e le storie di personalità, enti e aziende che rendono grande il nostro Paese.