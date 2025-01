Latina successo da favola per la rassegna Fiabe a Teatro  

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 gennaio 2024 – Grande partecipazione alla, all’interno dello spaziodel Mug, Museo Giannini di via Oberdan, al centro della città di, che ha coinvolto grandi e piccini. Il progetto ha goduto del contributo della Regione Lazio per il Bando “Valorizzazione della regione Lazio 2024” con l’intento dipromuovere attraverso lele bellezze del territorio. Prodotto dalla Scuola D’arte Asdc Non Solo Danza, in collaborazione con l’ActingLab e la Direzione Artistica di Simone Finotti sono andate in scena quattro letture interpretate e drammatizzate da Federica Buglione, Chiara Marchetti, Giorgia Peloso, Valerio Valle ed Antonio Violetti gli attori dell’ActingLab, mentre i testi, tratti da altrettanti romanzi, ripercorrevano la storia della città die di tutto il territorio pontino, sin dai tempi della sua nascita.