Il regista italiano se ne va all' annuncio della vittoria di Emilia Peréz che ha battuto il suo Challengers | delusione o tempismo sbagliato?

Unche lascia la sala di una premiazione: un gesto eclatante, capace di accendere il dibattito. È successo ai Golden Globes 2025, dove Luca Guadagnino ha abbandonato improvvisamente il Beverly Hilton di Los Angeles, regalando al pubblico un piccolo giallo sul tappeto rosso. La sua uscita, immortalata dalle telecamere e rapidamente diffusa sui social, ha scatenato una tempesta di ipotesi: capriccio da star,professionale o semplice coincidenza? Per ora, nessuna risposta. Golden Globes 2025, i look più belli sul tappeto rosso guarda le foto Luca Guadagnino, i suoi film in gara ai Golden GlobesGuadagnino era presente ai Golden Globes con due pellicole molto attese:, con Zendaya, e Queer, con Daniel Craig.