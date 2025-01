Unlimitednews.it - Domenico Mantoan nuovo Ad di Ospedale Pederzoli

PESCHIERA DEL GARDA (ITALPRESS) –S.p.A. comunica cheè stato nominato dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio di amministrazioneAmministratore Delegato della Società.Manager con esperienza trentennale nell’organizzazione dei servizi sanitari, dal 2020 Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (AGENAS),torna in Veneto dove ha iniziato la sua lunga carriera professionale nel mondo della sanità.IlAD dell’rivestirà anche la carica di consigliere senza deleghe di Salus S.p.A., capogruppo che controlla, Centro Riabilitativo Veronese,di Porto Viro,di Rovigo, Madonna della Salute e Casa di cura Solatrix.“La nomina diad Amministratore Delegato rafforza ulteriormente la Società ed il Gruppo e con essa il costante obiettivo di migliorare la salute della popolazione del territorio così come auspicato sin dall’istituzione dell’da parte del fondatore Piero”, si legge nella nota.