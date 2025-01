Acca Larenzia saluti romani e urla Presente al raduno dei neofascisti | indaga la Digos – Il video

Leggi su Open.online

Roma torna a fare i conti con il presidio che ogni anno viene organizzato adper l’anniversario della strage del 7 gennaio 1978: Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, del Fronte della Gioventù, furono assassinati durante un agguato, Stefano Recchioni morì poche ore dopo durante gli scontri in un sit-in. Come ogni anno, migliaia di militanti di CasaPound e di altre formazioni di estrema destra si sono radunati oggi per commemorare i tre giovani uccisi. Davanti alla storica sezione di, i militanti hanno fattoe risposto al richiamo dei nomi delle vittime con la parola d’ordine «». Ed è subito polemica politica. «La chiamata dele il saluto romano sono inammissibili per una democrazia che è nata dalla resistenza e dalla lotta antifascista», dichiara Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e parlamentari di Avs.