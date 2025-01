Oasport.it - Novak Djokovic sfiderà Rune in Coppa Davis. Torna Kyrgios, Alcaraz assente: i convocati per il primo turno

Tra il 30 gennaio e il 1° febbraio si disputerà ildella: la massima competizione per Nazionali di tennis si aprirà con le sfide da dentro o fuori, le squadre si affronteranno tra loro sulla distanza di cinque incontri (quattro singolari e un doppio) e chi ne vincerà tre proseguirà il proprio cammino meritandosi l’accesso al secondoprevisto a settembre. L’Italia è già ammessa alla Final Eight che ospiterà nel mese di novembre a Bologna, dove andrà a caccia della terza Insalatiera consecutiva.Iloffrirà l’attesissima sfida tra Danimarca e Serbia: a Copenhagen, infatti, vedremo all’opera. L’ex numero 1 del mondo ha deciso di prendere parte all’evento subito dopo gli Australian Open (salvo ripensamenti) ed è atteso in particolar modo dall’incrocio con Holger, attuale numero 13 del ranking ATP già capace di battere il balcanico in due occasioni.