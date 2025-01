Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni, incendio alla sede della Croce Rossa: raccolta fondi per riacquistare le attrezzature

Tempo di lettura: 2 minutiUn grave, durante la notte bianca che si è svolta ade’ha distrutto la. Alcunepiù costose erano in piazza in assistenza, ma la maggior parte era in, Si legge in una nota pubblicata proprio dai rappresentantiche dalle pagine del profilo social hanno lanciato un appello per poter ricomprare quanto è andato distrutto nell’. “Non ci piace chiedere denaro, ma purtroppo l’ha danneggiato tutta la, compreso l’ambulatorio sociale, all’interno del quale vi erano ledelle OfficineSalute, la Sala Operativa di Protezione Civile, l’aula didattica e l’ufficio medico- si legge su Facebook- Non abbiamo ancora la conta precisa dei danni, sappiamo che non abbiamo più i manichini e i defibrillatori per la didattica, sembrano mancare all’appello due defibrillatori non didattici, manca tutto il materiale informatico, e purtroppo ledell’ambulatorio (compresi frigoriferi, farmaci, elettrocardiografo, ediagnostiche varie)”.