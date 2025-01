Ilfattoquotidiano.it - Procura chiude il caso sugli abusi denunciati da Francesca Ghio: reato prescritto. Lei: “Ai magistrati avrei detto il nome”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladi Genova ha chiesto di archiviare ilsollevato dalla consigliera comunale, che a fine novembre proprio dai banchi del Consiglio aveva pubblicamente denunciato gli stupri subiti quando aveva 12 anni, da parte di un conoscente di famiglia. La denuncia era arrivata nel corso di una seduta dedicata al dibattito sul tema della violenza sulle donne, ed era stato aperto un fascicolo per violenza sessuale aggravata, assegnato al pm Federico Panichi del pool Fasce deboli. Glisono infatti avvenuti tra il 2005 e il 2006 e dunque il. Soltanto nel 2012 è stato raddoppiato il limite dei tempi di prescrizione per questo tipo di.“Premettendo che non ho fatto quello che ho fatto per vendetta personale – sottolineacommentando la richiesta dei– ma attraverso un’azione politica sia per dare voce a chi non ne ha e sia per puntare l’attenzione su quelle riforme che servono più che mai per darci gli strumenti che ci portino a scegliere l’amore rispetto alla violenza”.