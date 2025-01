Dilei.it - Nikki Glaser, chi è la prima presentatrice donna dei Golden Globe 2025

Il mondo del cinema e della televisione è in fermento per la 82ª edizione dei, che si terrà il 5 gennaioal Beverly Hilton di Beverly Hills, in California. A condurre questa prestigiosa cerimonia sarà la brillantea salire sul palco deicome “unica”.Ma chi è? La sua storia, tra stand-up comedy, successi televisivi e una personalità unica, ha conquistato il cuore del pubblico.: dai comedy club ai riflettori internazionaliNata e cresciuta in Ohio,ha iniziato la sua carriera a soli 18 anni, calcando i palchi dei comedy club americani con un’ironia tagliente e un linguaggio senza filtri.Dopo anni di gavetta, il suo talento l’ha portata a esibirsi in programmi celebri come The Tonight Show with Jay Leno e Conan.