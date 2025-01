Quotidiano.net - Cosa succede nel Kursk. Mosca: “Respinta nuova offensiva ucraina, 340 nemici uccisi”

Roma, 5 gennaio 2025 – Il governo dirivendica di aver respinto dueucraine nel, regione russa al confine, con centinaia di perdite per l’esercito di Kiev. Alle dichiarazioni di una parte fanno da contrappunto dichiarazioni di senso opposto dall’altra ed è difficile fare un bilancio della situazione. Il ministero della Difesa russo ha parlato di 340 soldatie di decine di mezzi distrutti. Non è chiaro quanto l’si sia spinta lontano nel territorio già invaso da alcuni mesi ma nella notte Volodymyr Zelensky aveva parlato di un “numero pesante” di caduti fra russi e nordcoreani nelle giornate di ieri e di venerdì nei pressi del villaggio di Makhnovka, nella misura di “un battaglione” per l’esattezza, che solitamente consiste in un migliaio di militari.: 340 soldati ucrainiOggi il ministero della Difesa difa sapere che “intorno alle 9:00 (le 7:00 in Italia), il nemico ha lanciato un contrattacco per fermare l'avanzata delle truppe russe nella zona di”, ma che “il gruppo d'assalto dell'esercito ucraino è stato sconfitto dall'artiglieria e dagli aerei”.