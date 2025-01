Ilfoglio.it - Solo la Kings League può rivalutare il calcio italiano

Devo ancora riprendermi dai postumi della sbronza di Capodanno. Quest’anno ho bevuto molto più del solito non per festeggiare l’inizio del 2025, che chissenefotte, ma per superare in qualche modo l’inizio dell’incubo ricorrente di ogni gennaio: ilmercato invernale. Nella mia personale top ten delle cose che mi fanno venire l’orticaria se la gioca con ilfemminile, il pudding preparato male, la Serie A, lo zucchero nel tè, lo storytelling, gli astemi e un altro paio di categorie che non posso nominare se no poi devo di nuovo scrivere tweet di scuse agli offesi permanenti. A gennaio è tutto più triste, i colpi di mercato non fanno sognare come in estate, nove volte su dieci si tratta di bidoni da smaltire, depressi che hanno sbagliato squadra ad agosto, favori ai procuratori.