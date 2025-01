Anteprima24.it - FOTO/ Via del Pomerio, cede la sede stradale: la Municipale transenna la carreggiata

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNelle prime ore del mattino, ladi via delha ceduto all’altezza dell’Ufficio Postale, provocando lo sprofondamento di una parte dellaun serio pericolo per la circolazione.Per il ripristino dellaè stato istituito immediatamente ilmento dellasporfondata e il divieto di sosta per gli autoveicoli nella direzione da via Goduti all’Arco di Traiano con l’introduzione della rimozione forzata con carro gru per i veicoli.I lavori dovranno partire quanto prima ma non è possibile stabilire una tempistica per la risoluzione della problematica e quando la situzione tornenrà alla normalità.L'articolo/ Via della: lalaproviene da Anteprima24.