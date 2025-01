Castro | l' anno nero di Stellantis la produzione scivola sotto il mezzo milione e 20mila addetti a casa

Leggi su Liberoquotidiano.it

A mettere in colonna i dati delle venditenel 2024 c'è da farsi venire i brividi. Se gennaio e febbraio dell'appeno archiviato sembravano accennare una timida ripresa delle vendite dei veicoli (auto e camion) della conglomerata italofrancese, da marzo in poi la picchiata degli acquisti è stata clamorosa. Non a caso - nonostante il pessimo andamento del periodo post Covid - nel 2024 le auto prodotte in Italia sono state appena 283mila. La metà più o meno del già non brillante 2023. Insomma, il 2024 ora rischia di passare alla storia come l'di. I dati dellaitaliana mettono in luce un evidente andamento negativo rispetto all'precedente. Tra autovetture e furgoni commerciali il colosso italofrancese ha archiviato gli ultimi 12 mesi con unadi appena 475.