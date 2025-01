Ilrestodelcarlino.it - Apre un’auto ma un residente lo vede: preso

Forzama viene notato da unaffacciato alla finestra che chiama i carabinieri e lo fa arrestare. Si è concluso con le manette il raid messo in atto da un giovane tunisino in via Darsena. Erano le 14 circa di giovedi quando il ragazzo ha iniziato ad aggirarsi con fare sospetto intorno aparcheggiata. Al giovane non era infatti sfuggito che il finestrino di una delle portiere posteriori era rimasto leggermente aperto. Pensando di non essere visto, dopo alcuni tentativi è riuscito a infilare un braccio all’interno della fessura e a raggiungere la maniglia interna della portierando il mezzo. Invece, ad osservare i movimenti del ragazzo c’era un cittadino che, affacciato alla finestra di casa, ha assistito al tutto e ha allertato il 112. In pochi minuti è giunta sul posto una pattuglia della stazione di corso Giovecca che ha soril giovane ancora all’interno dell’autovettura.