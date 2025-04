LIVE Sonego-Kopriva 2-6 7-5 4-6 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA | Lorenzo fa l’impossibile ma non basta vince il ceco in tre set

DIRETTA LIVE22.42 Amici di OA Sport, è giunto il momento dei saluti, grazie per averci seguito in questo emozionante match. Lorenzo Sonego non è riuscito purtroppo a prevalere a Vit Koprika, ci proverà domani Luciano Darderi. Non resta che augurarvi buona serata!22.40 Sarà un’immediata possibile rivincita per Darderi, il quale ha perso settimana scorsa la finale del Challengher di Napoli proprio contro Kopriva (3-6, 6-3, 7-6).22.37 Vit Kopriva sfiderà ai quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech l’italiano Luciano Darderi, vittorioso nel pomeriggio contro il francese Hugo Gaston (2-6, 6-2, 6-3).22.34 Due ore e quarantadue minuti di gioco, tanti errori da ambo le parti, rimonte e controrimonte, alla fine la spunta Kopriva grazie al break decisivo nel quinto game del terzo set. Oasport.it - LIVE Sonego-Kopriva 2-6, 7-5, 4-6 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: Lorenzo fa l’impossibile ma non basta, vince il ceco in tre set Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.42 Amici di OA Sport, è giunto il momento dei saluti, grazie per averci seguito in questo emozionante match.non è riuscito purtroppo a prevalere a Vit Koprika, ci proverà domani Luciano Darderi. Non resta che augurarvi buona serata!22.40 Sarà un’immediata possibile rivincita per Darderi, il quale ha perso settimana scorsa la finale del Challengher di Napoli proprio contro(3-6, 6-3, 7-6).22.37 Vitsfiderà ai quarti di finale dell’ATP 250 dil’italiano Luciano Darderi, vittorioso nel pomeriggio contro il francese Hugo Gaston (2-6, 6-2, 6-3).22.34 Due ore e quarantadue minuti di gioco, tanti errori da ambo le parti, rimonte e controrimonte, alla fine la spuntagrazie al break decisivo nel quinto game del terzo set.

