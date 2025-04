Dazi, Lollobrigida "Non creare allarmismi".

Leggi su Liberoquotidiano.it

ROMA (ITALPRESS) – “Trump ha raccontato un approccio che mette gli Stati Uniti in condizione dilavoro e ricchezza: noi sinceramente non condividiamo l'idea che ipossano portare a questi effetti, ma i cittadini statunitensi hanno scelto Trump sulla base di un programma che prevedeva scelte di questa natura”. Lo sottolinea il ministro dell'Agricoltura Francescoa Dritto e rovescio su Rete4. “Dobbiamo riuscire ad analizzare le scelte di Trump con il suo decreto, valutare gli effetti sugli aspetti economici che riguardano sia l'Europa che l'Italia e cercare di rispondere nella maniera adeguata, evitando una guerra commerciale con un alleato strategico – aggiunge– Il mercato americano corrisponde all'11% del nostro export, in questo senso è fondamentale per la nostra economia ma non decisivo: non ce ne vogliamo privare, ma è comunque una piccola parte di un export che vale 70 miliardi”.