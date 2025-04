Mercato Juve Giuntoli potrebbe sacrificare questo giocatore in uscita | Premier League e Bundesliga sono sulle sue tracce! Ecco come stanno le cose

JuventusNews24Mercato Juve, Giuntoli si sfrega le mani: potrebbe sacrificare questo giocatore bianconero in uscita! Ecco di chi si trattaNicolò Schira regala un altro aggiornamento che riguarda il calcioMercato Juve, specialmente in uscita. Secondo quanto ha riportato sul proprio profilo X, Cristiano Giuntoli potrebbe essere chiamato al sacrificio di Samuel Mbangula. L’esterno belga della Vecchia Signora ha suscitato gli interessi di diversi club appartenenti soprattutto a due campionati esteri. Nella fattispecie, il numero 51 bianconero interessa a società di Premier League e Bundesliga. Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Mercato Juve, Giuntoli potrebbe sacrificare questo giocatore in uscita: Premier League e Bundesliga sono sulle sue tracce! Ecco come stanno le cose Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24si sfrega le mani:bianconero indi chi si trattaNicolò Schira regala un altro aggiornamento che riguarda il calcio, specialmente in. Secondo quanto ha riportato sul proprio profilo X, Cristianoessere chiamato al sacrificio di Samuel Mbangula. L’esterno belga della Vecchia Signora ha sto gli interessi di diversi club appartenenti soprattutto a due campionati esteri. Nella fattispecie, il numero 51 bianconero interessa a società di. Leggi suntusnews24.com

Mercato Juve, Giuntoli potrebbe sacrificare un giocatore! Conte, Giuntoli e nuovo presidente Juve: il primo ritorno è già chiuso | ESCLUSIVO Gazzetta - Juventus, Giuntoli sotto esame: si sogna il ritorno di Conte Calciomercato: la finestra di giugno che rivoluzionerà la Serie A e che potrebbe decidere le sorti di Giuntoli alla Juve Fagioli, Kean, Rovella, Miretti, Nicolussi via: Juve, Giuntoli imputato social Calciomercato Juve, Giuntoli può mettere le mani su di lui! Ne parlano su altre fonti

Mercato Juve, Giuntoli potrebbe sacrificare questo giocatore in uscita: Premier League e Bundesliga sono sulle sue tracce! Ecco come stanno le cose - Mercato Juve, Giuntoli si sfrega le mani: potrebbe sacrificare questo giocatore bianconero in uscita! Ecco di chi si tratta Nicolò Schira regala un altro aggiornamento che riguarda il calciomercato Ju ... (juventusnews24.com)

Mercato Juventus, Giuntoli prepara il maxi investimento: 70 milioni di euro per il centrocampista - Non domo dei 130 milioni di euro spesi la scorsa estate per rinforzare il centrocampo con Koopmeiners (51.3+bonus e oneri accessori fino a 60 milioni), Douglas Luiz (50) e Thuram (20), Cristiano ... (spazioj.it)

Bartishvili, Giuntoli cala il colpo Kvara per la Juve! Farà come Yildiz… - La società bianconera è pronta ad assicurarsi il baby talento georgiano classe 2009: Primavera, Next Gen e il grande salto in prima squadra ... (msn.com)