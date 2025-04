Osservato speciale a Bologna il Napoli ci prova | accadrà al Dall’Ara

Napoli è molto concentrato sulla sfida contro il Bologna. Oltre all'importanza del match, ci sarebbe anche un ulteriore motivazione importante. La stagione del Napoli prosegue per il verso giusto. Lo Scudetto è distante solo tre punti, motivo per il quale il sorpasso all'Inter resta ampiamente alla portata. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale non saranno accettati cali di concentrazione contro il Bologna. Il match che andrà in scena allo stadio Dall'Ara sarà tutt'altro che facile, ma la dirigenza avrà anche modo di osservare da vicino un obiettivo di mercato. Ferguson torna nel mirino del Napoli: cosa filtra sul futuro. Il Napoli resta concentrato sul campionato, ma presta anche attenzione a quanto accadrà nei prossimi mesi. Infatti, la società azzurra ha dato vita ad un progetto inedito, il quale è "guidato" da Antonio Conte.

Calciomercato Bologna: osservato speciale per la difesa. A Sartori piace - Il difensore ivoriano classe 2003 del Pau, sarà osservato molto attentamente dal Bologna che da tempo lo sta monitorando. Il ragazzo, dunque, verrà monitorato dalla coppia di dirigenti rossoblù ... (msn.com)

Calciomercato Bologna: osservato speciale per la difesa. A Sartori piace - Il calciomercato del Bologna non è mai chiuso. Il duo dirigenziale composto da Sartori e Di Vaio lavora tutto l'anno per provare a portare in città calciatori promettenti. Stando alle ultime notizie, ... (ilmilanista.it)

Beukema osservato speciale del Chelsea in Bologna-Milan. Inter, attenta! - Sam Beukema attira molti corteggiatori, fra cui l’Inter che deve fare attenzione. Il Chelsea si interessa al difensore, osservandolo da vicino in occasione di Bologna-Milan. ESTIMATORI – L’Inter ha da ... (inter-news.it)